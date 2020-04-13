تعرف على أهم الكنائس والأديرة بمدينة أخميم التاريخية فى سوهاج × 6 معلومات

من ليس له ماضى ليس له حاضر والمبانى الأثرية في أى مكان هي الشاهد الوحيد على مدى أصالة وعراقة الشعوب ،وسوهاج وتحديدا مدينة أخميم هي واحدة من أهم المدن التي جمعت كل الحضارات بين جوانبها فرعونية ويونانية وقبطية وإسلامية وهذا يتضح من تلك المعالم الأثرية الموجودة بأنحاء المدينة الخالدة.

ومن أهم الاثار الموجودة بالمدينة العريقة الاثار القبطية وفى مقدمتها الكنائس والأديرة التي تعود للقرون الأولى من الزمان واليوم السابع يقدم للقارئ أهم 6 معلومات بالصور عن تلك الكنائس والأديرة تعرف عليها

1 - كنيسة أبو سيفين

القديس أبو السيفين كان ضابطا بالجيش الروماني استشهد سنة 362م وترسم صورته بلباس الجند ممتطيا جوادا شاهرا سيفين فوق رأسه والسيف الثاني رمز الجهاد في سبيل الدين

وتقع وسط مدينة أخميم المقامة على تل نسطور والكنيسة قريبة من مركز الشرطة وينخفض مستوى الكنيسة 3 امتار عن مستوى الشوارع المحيطة وترجع مبانيها للقرن 16و 17 الميلادى.

المدخل يقع بمنتصف الجدار الشرقي من الممر ويبلغ طول ذلك الجدار 8 متر وارتفاع 7 متر ومن ذلك المدخل نصل الي درج هابط يؤدي الي كنيسة أبو سيفين والأنبا انطونيوس ويتقدم مدخل كنيسة أبو سيفين مستطيلة مسقفة بسقف مسطح يتقدمها ثلاثة عقود نصف مستديرة ممولة على أربعة دعامات ومن تلك السقيفة نصل الي مدخل الكنيسة وهو موجود بمنتصف الجدار الغربي للكنيسة يعلوه عقد نصف دائري وهو مبني من الطوب المنجور ومنه نصل الي صحن الكنيسة وهو مساحة مستطيل مقسم الي ثلاثة أجنحة بواسطة ثلاثة أعمدة وعشرة ألياف. كما يوجد بالجهة الجنوبية من الصحن جناح خاص والصحن مغطي بمجموعة قباب نصف مستديرة



كنيسة ابوسيفين

2 - دير السيدة العذراء بالديابات

يقع هذا الدير على مسافة 4 كم شرق قرية الحواويش التي تبعد 12 كم جنوب شرق أخميم، ويرجع تاريخه إلى القرن 17 و18 الميلادي ، يحيط بالدير سور مربع وتعتبر كنيسة الدير هي المبنى الرئيسى بالدير ، والكنيسة تشترك مع كنائس أخميم في الطراز حيث تتكون من ثلاث هياكل نصف دائرية تزينهما الحنيات وعلى الجانبين حجرتان عميقتان يوصلان إلى ممر خلف الهياكل يسمى الضفير وصحن الكنيسة يتوسطه أربعة أعمدة مستديرة تحمل القباب .

وتقع كنيسة القديسة الطاهرة مريم أم النور بالجزء الشرقي من الدير وتقع كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولافي الجهة البحرية من الدير



دير السيدة العذراء بالديابات

3 - دير الشهداء

وهو بجوار دير العذراء شمالاً ولايفصلهما عن بعض إلا منطقة الجبابين ويوجد مدخل خاص إلى باب الدير من الطريق الخلفي الموصل للمشروعات .

ويعتبر دير الشهداء الدير الرئيسي في برية أخميم فبعده دير الملاك ودير العذراء وهو مقام على مساحة شاسعة ويشمل :الكنيسة : وبها خمسة هياكل (هيكل للملاك ميخائيل ، هيكل للقديس ديسقورس والقديس إسكلابيوس ، هيكل للعذراء مريم ، هيكل لمارجرجس، هيكل لمارمرقس والأنبا أنطونيوس) .



دير الشهداء باخميم

4 - دير مارى جرجس

يقع دير مارجرجس الحديدي على الطريق الشرقي بين أخميم ونجع حمادى ويبعد حوالي 15 كم جنوب أخميم ، وكان يسمى قديماً دير الحديد للقديسين أولوجيوس وأرسانيوس ثم سمي باسم مارجرجس الشهيد المشهور 0 وتقع الكنيسة داخل سور مرتفع على ربوة عالية لا يوجد به سوى الكنيسة من طراز كنائس أخميم من القرن 16/17م ذات الثلاث هياكل النصف دائرية وحجرتين جانبيتين وقبة رئيسية في الصحن أمام الهيكل الأوسط وباقي القباب منخفضة ، ويوجد تاج عمود قديم داخل الحوائط في الساحة أمام الكنيسة وهو المتبقي من الكنيسة الأثرية التي كانت موجودة في عصر أقدم.



كنيسة مارى جرجس

5 - دير الانبا بسادة

يرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي ويقع في الضفة الشرقية للنيل بقرية نجع الدير ، وكنيسة الأنبا بسادة قائمة داخل أسوار الدير في الجهة الشرقية منه ويعرف هذا الدير لدى أهالي المنطقة بدير الشايب ويمكن الدخول إليه من مدينة أخميم الطريق الشرقي المؤدى إلى نجع حمادي.

6 - دير الملاك

يقع هذا الدير بقرية الديابات وشمال دير الشهداء بمسافة 1 كم ، والواضح من مباني هذه الأديرة أنها كانت تستخدم كمزارات في أعياد القديسين فقد ذكر المقريزى أنه كان يسكنه راهب واحد في عهده.