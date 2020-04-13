إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد ارتفعت إلى 5415 حالة، بعد تسجيل 627 إصابة جديدة اليوم الاثنين ، و22 حالة وفاة، وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية - على موقعها الإلكتروني - أن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 94 حالة ، بينما تعافى 1095 شخصا من الفيروس - الذى ضرب غالبية دول العالم.

وكان مساعد رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا ، قد صرح، أمس الأحد، بأن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 72 حالة ، و4788 حالة إصابة بسبب "كورونا" فى البلاد، داعيا الشعب الباكستاني إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، دعا الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى ضرورة إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال في بيان أمس السبت: " إن الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا بحاجة إلى إطلاق مبادرة عالمية لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية، معرباً عن خشيته من إقبال العالم على أسوأ كساد اقتصادي في التاريخ بسبب هذه الجائحة".