وكان مساعد رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا ، قد صرح، أمس الأحد، بأن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 72 حالة ، و4788 حالة إصابة بسبب "كورونا" فى البلاد، داعيا الشعب الباكستاني إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.