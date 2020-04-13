تسجيل 517 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 517 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 169 ألفا و496 حالة، وكانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت أمس الأحد تسجيل 619 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى نحو 17 ألف حالة وفاة.
وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 169496 حالة، وكانت كشفت أمس عن تسجيل 619 وفاة جديدة بالفيروس و4167 إصابة خلال 24 ساعة.
وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 من 15843 أمس الأول، أى بمقدار 510 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وتدرس الحكومة الإسبانية مد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إلى 10 مايو القادم، وكان البرلمان الإسبانى وافق الخميس بأغلبية ساحقة، على استمرار طوارئ كورونا فى البلاد، حتى 26 أبريل.
ولا تزال إسبانيا فى المرحلة الأكثر حدة من الأزمة الصحية التى تمر بها، ولكن الأزمة الاقتصادية قد بدأت للتو ، ولذلك فقد طالب سانتشيز بعقد اتفاق لإعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة والراغبة فى اعادة بناء البلد"، ولكن كان رد زعيم المعارضة، رئيس الحزب الشعبى، بابلو كاسادو، جافا واتهمه بالكذب، وأنه يخفى الأرقام الرسمية، كما أنه انتقد التأخير فى اتخاذ الإجراءات بنبرة شديدة اللهجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة