كتب سمير حسنى

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الاثنين تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أعضاء حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

كانت البحرية الأمريكية قالت فى وقت سابق إن الفحوصات أثبتت إصابة 103 آخرين من أفراد طاقم حاملة الطائرات تيودور روزفلت بفيروس كورونا.

وقالت البحرية فى بيان على موقعها الإلكترونى إنه تم فحص 92 فى المئة من أفراد طاقم الحاملة حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و 3673 سلبية، وسجلت البحرية يوم الجمعة 447 حالة إيجابية مقابل 416 يوم الخميس.

وأدى تفشى الفيروس على متن الحاملة التى تعمل بالطاقة النووية إلى استقالة توماس مودلى من منصب القائم بأعمال وزير البحرية، فى أعقاب رد فعل متصاعد على إقالته لقائد حاملة الطائرات وسخريته منه بعدما طلب المساعدة فى القضاء على تفشى الفيروس على الحاملة.

وجرى نقل بحار من الحاملة إلى وحدة العناية المركزة فى جوام بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.