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ترامب يشكر السعودية وروسيا بعد مشاركته فى مفاوضات خفض إنتاج النفط

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:13 م
ترامب يشكر السعودية وروسيا بعد مشاركته فى مفاوضات خفض إنتاج النفط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكر لكل من المملكة العربية السعودية، وروسيا، حول مفاوضات خفض إنتاج النفط، قائلا :"ستعود صناعة الطاقة قوية مرة أخرى، وأسرع كثيرا مما هو متوقع".

وقال ترامب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بعد أن شاركت في المفاوضات، وبعبارة ملطفة، فإن الرقم الذي تتطلع أوبك + لخفضه هو 20 مليون برميل في اليوم، وليس الـ 10 مليون التي تم الإبلاغ والحديث عنه بشكل عام، إذا حدث أي شيء قريب من هذا، وعاد العالم إلى العمل بعد كارثة كوفيد 19، ستكون صناعة الطاقة قوية مرة أخرى ، أسرع بكثير مما هو متوقع حاليًا، شكرًا لجميع من عملوا معي على إعادة هذه الأعمال الضخمة إلى مسارها الصحيح ، ولا سيما روسيا والمملكة العربية السعودية.

ترامب
ترامب

 

وأجرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، اتصالين هاتفيين مع الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، موجها إليهما الشكر على تعاونهما سويا ومع الدول الأخرى المنتجة للنفط لتهدئة أسواق الطاقة العالمية.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى رحب بالتزام كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بإعادة إنتاج النفط إلى مستويات تتوافق مع استقرار أسواق الطاقة العالمية والمالية.

وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى خلال الاتصال استعراض نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + )، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد أعرب ولى العهد والرئيس الأمريكى عن ترحيبهم بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخى طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا، ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.


ترامب

خفض انتاج النفط

صناعة النفط

صناعة الطاقة

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السعودية

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