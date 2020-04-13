ترامب لحكام الولايات الأمريكية: احشدوا إمكانياتكم وكونوا مستعدين ولا أعذار

كتب خالد إبراهيم

حث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حكام الولايات الأمريكية، على مزيد من التعب والجهد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، لا سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت الدولة الأولى عالميا فى تحقيق الإصابات اليومية.



ترامب

وقال ترامب عبر تويتر، "أيها المحافظون، احصلوا على برامج وأجهزة اختبار ولاياتكم بشكل مثالى، كونوا مستعدين، تحدث أشياء كبيرة، لا اعذار.. الحكومة الفدرالية موجودة للمساعدة.. نحن نختبر أكثر من أي بلد في العالم. أيضا ، استعد مع أقنعة الوجه".

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة السوداء بالإصابات والوفيات بيروس كورونا المستجد مع أكثر من 529,9 ألف مصاب وما يزيد عن 20 ألف وفاة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا (136 ألفا) فيما تراجعت إيطاليا إلى المركز الثالث (152,2 ألف)، ويعود المركزان الرابع والخامس إلى فرنسا (130,7 ألف إصابة) وألمانيا (125,4 ألف). وتحتل روسيا المرتبة السابعة عشرة مع 13584 إصابة، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تشهد إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أعلى مؤشرات للوفيات بكورونا في العالم، حيث تتجاوز نسبة الوفيات فيها 10%.