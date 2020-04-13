اليوم السابع
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تحرير 738 مخالفة خلال حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:46 ص
تحرير 738 مخالفة خلال حملة مرورية مكبرة بالمنوفية حملة مرورية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 738 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 10 سيارات خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، أسفرت عن فحص 7 مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 22 شخصا، كما تم فحص 9 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 8 أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على استمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة.

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إلغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية ، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .


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