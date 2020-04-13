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تحرير 15 محضرًا لمخابز فى البحيرة لتهريبها الدقيق المدعم

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:44 م
تحرير 15 محضرًا لمخابز فى البحيرة لتهريبها الدقيق المدعم مخابز - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

 

وأسفرت تلك الحملة، عن ضبط 15 مخبزا بمركز كوم حمادة لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات، وتهريب الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.

 

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزي الدلنجات وكوم حمادة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضرا تموينيا عبارة عن تحرير عدد 16 محضرا بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر إثبات حالة للمخابز، وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو وعدد 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي، وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

 

كما تم تحرير 22 محضرا للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم.

 

كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حمادة، حيث تم ضبط كميه تقدر بـ20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

    

 


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