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بلجيكا تسجل 303 وفيات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ3917

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:57 ص
بلجيكا تسجل 303 وفيات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ3917 كورونا
كتب ـ سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم الاثنين، تسجيل 303 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3917 حالة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى تسجيل 942 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30589.

وفى وقت سابق، قال فريق بلجيكى متخصص فى إختبارات فيروس كورونا بقيادة وزير الاتصالات فيليب دي باكر، في تقرير له، إن أكثر من 5500 اختبار جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) جرى في بلجيكا يوم الجمعة الماضى، ليصل المجموع منذ بداية الوباء إلى 102151 اختبار.

ووفقاً للفريق، تم تحليل حوالي 10 آلاف عينة تم أخذها في دور المسنين، مضيفاً، إنه تم توزيع 19500 اختبار على 169 دار مسنين هذا الأسبوع، ومع ذلك، بسبب الحجم الكبير، هناك فارق زمني بين توزيع مجموعات الاختبار وأخذ العينات وتحليلها ، كما أوضح الفريق.

كما تم توزيع ما مجموعة 40 ألف اختبار سريع على دور رعاية المسنين هذا الأسبوع ، ولكن كل نتيجة إيجابية لا يزال يتعين تأكيدها من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ، PCR.

وصلت مسحات جديدة وسيتم استخدامها الأسبوع المقبل لمواصلة الاختبار في دور رعاية المسنين ، حسبما ذكر الفريق .

وقال الوزير دي باكر: "سيمكننا هذا من زيادة عدد الاختبارات التي أجريت والاستفادة الكاملة من السعة المتاحة التي تبلغ 10 آلاف إختبار في الأسبوع المقبل".


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