اليوم السابع
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وبدء صرف منحة العمالة دون معوقات

بشرى سارة.. ترقية 2682 معلم وأخصائى على كادر المعلمين بسوهاج

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:28 م
بشرى سارة.. ترقية 2682 معلم وأخصائى على كادر المعلمين بسوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قرارا برقم 276 بتاريخ اليوم يقضى بترقية 2682 معلم/ اخصائى على كادر المعلمين فى درجات مختلفة من معلم أول حتى كبير معلمين، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وذلك على أن تسرى ترقيتهم للوظيفة الأعلى بالأقدمية اعتبارا من 1 يناير 2019، كما شمل القرار منح المعلمين الاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من أول شهر مايو 2020م .

على جانب آخر، أعلنت محافظة سوهاج عن بدء صرف منحة العمالة الغير منتظمة بجميع مراكز ومدن المحافظة دون معوقات، عقب أعمال التجهيزات اللازمة من قبل الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، من أعمال التطهير اللازمة، والعمل على راحة المواطنين، وإقامة السرادقات لحمايتهم من حرارة الشمس.

ومن جانبه قال على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم تطهير الأماكن المحددة لصرف منحة العمالة الغير منتظمة، وتجهيزها، وتم بدء عملية الصرف اليوم دون معوقات، مشيرا إلى أن أعمال التطهير مستمرة

وأوضح لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تمت أعمال التجهيزات لصرف اعانة العمالة الغير منتظمة، مشيرا إلى متابعة عمليات الصرف بمكاتب البريد وبنوك التنمية.

وقال حازم ابو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تمت متابعة عمليات الصرف بعد التجهيزات اللازمة التى قامت بها الوحدة المحلية لصرف منحة العمالة الغير منتظمة.

 وأشار أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية ومكاتب البريد وفروع بنوك التنمية وتم توفير أماكن لصرف منحة العمالة الغير منتظمة والعمل على راحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وفى مركز ومدينة طما، قال عدلى ابو عقيل رئيس المركز أنه بدأت عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد وبنوك التنمية والمدارس حيث تمت متابعتها، وتم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لمنع التكدس والزحام .

 

صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج (1)
صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج 

 

صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج (2)
صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج 

 

صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج (5)
صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج 

 

صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج (6)
صرف منحة العمالة الغير منتظمة بسوهاج

 

 


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