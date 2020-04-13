اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 04:56 م
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بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ11329

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:55 م
بريطانيا تعلن تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى لـ11329 دفن ضحايا كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 717 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 11329، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.

 

فى غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن إجمالى عدد فحوص فيروس كورونا المستجد التى أجريت خلال 24 ساعة وصل إلى 18 ألفا وإن البلاد تحرز تقدما جيدا صوب هدفها إجراء 100 ألف فحص في اليوم.

 

وأضاف المتحدث أن الأرقام تشير لأربع وعشرين ساعة حتى 0800 بتوقيت جرينتش أمس الأحد ولا تشمل أيرلندا الشمالية، وتابع المتحدث "قدرات أكبر (على الفحص) تتوفر باستمرار وأعتقد أننا نحرز تقدما جيدا".

 

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط متنامية بشأن المعدل المنخفض للفحوص التي تجرى لفيروس كورونا المستجد يوميا مقارنة بدول أخرى خاصة ألمانيا. 

 


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