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ايداع المخالف للحجر الصحى فى ولاية سكسونيا بألمانيا عيادات الطب النفسى

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:52 ص
ايداع المخالف للحجر الصحى فى ولاية سكسونيا بألمانيا عيادات الطب النفسى مواجهة فيروس كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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جهزت ألمانيا ما يقرب من عشرين غرفة في عيادات الطب النفسي وقامت بتطهيرها، لإيداع من يخالف قرار الحجر الصحى فيها ، بعدما قررت سلطات 
 ولاية سكسونيا بألمانيا، وضع مخالفى قرارت الحجر الصحى فى تلك العيادات .
 
وقامت حكومة الولاية بتطهير ما مجموعه 22 غرفة في عيادات الطب النفسي في Altscherbitz و Arnsdorf و Großschweidnitz و Rodewisch ، حيث يجب ايداع أي رافضين للحجر  بحراسة شرطية.
 
وقالت  وزيرة الشؤون الاجتماعية في البلاد ، بيترا كوبنج، "من المهم من أجل  صحتنا وحياتنا أن يلتزم الناس بأوامر الحجر الصحي للسلطات الصحية"، وإذا كان ينبغي أن يعارض الناس الأوامر في الحالات الفردية ، فمن الضروري تنفيذ التدابير التي أمرت بها السلطات الصحية ، مضيفة  من الممكن أيضًا وضع هؤلاء الأشخاص في جزء مغلق من المستشفى بقرار قضائي .
 
وتغطي هذه المبادرة المادة 30 من قانون حماية العدوى الفيدرالي،  وتنص على أن من لم يمتثل للأوامر ذات الصلة أو ، بناءً على سلوك سابق ، يفترض أنه لن يمتثل لها ، يجب  فصله عن طريق وضعه في مستشفى مغلق أو في جزء مغلق من المستشفى"
 

ألمانيا

حجر صحي

ولاية سكسونيا

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