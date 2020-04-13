ايداع المخالف للحجر الصحى فى ولاية سكسونيا بألمانيا عيادات الطب النفسى

كتبت: هناء أبو العز

جهزت ألمانيا ما يقرب من عشرين غرفة في عيادات الطب النفسي وقامت بتطهيرها، لإيداع من يخالف قرار الحجر الصحى فيها ، بعدما قررت سلطات

ولاية سكسونيا بألمانيا، وضع مخالفى قرارت الحجر الصحى فى تلك العيادات .

وقامت حكومة الولاية بتطهير ما مجموعه 22 غرفة في عيادات الطب النفسي في Altscherbitz و Arnsdorf و Großschweidnitz و Rodewisch ، حيث يجب ايداع أي رافضين للحجر بحراسة شرطية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في البلاد ، بيترا كوبنج، "من المهم من أجل صحتنا وحياتنا أن يلتزم الناس بأوامر الحجر الصحي للسلطات الصحية"، وإذا كان ينبغي أن يعارض الناس الأوامر في الحالات الفردية ، فمن الضروري تنفيذ التدابير التي أمرت بها السلطات الصحية ، مضيفة من الممكن أيضًا وضع هؤلاء الأشخاص في جزء مغلق من المستشفى بقرار قضائي .

وتغطي هذه المبادرة المادة 30 من قانون حماية العدوى الفيدرالي، وتنص على أن من لم يمتثل للأوامر ذات الصلة أو ، بناءً على سلوك سابق ، يفترض أنه لن يمتثل لها ، يجب فصله عن طريق وضعه في مستشفى مغلق أو في جزء مغلق من المستشفى"