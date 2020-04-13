اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 05:05 م
خالد صلاح
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انطلاق رحلتين للخطوط الجوية العراقية من مطار القاهرة لإعادة 324 عراقيا

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:41 م
انطلاق رحلتين للخطوط الجوية العراقية من مطار القاهرة لإعادة 324 عراقيا مطار القاهرة ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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انطلقت ظهر اليوم الاثنين، من مطار القاهرة الدولى، الرحلتان الخامسة والسادسة من رحلات الجسر الجوى الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، متجهتان الى بغداد وعلى متنهما (324) مواطناً عراقياً، وذلك فى إطار جهود العراق لإعادة مواطنيه العالقين في الخارج، وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي في بيان صحفي صدر اليوم، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية في تنظيم هذه الرحلات.
 
وأوضح أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية إستثنائية سابعة أخرى يوم غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة الى بلادهم عبر المنصات الالكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا.
 
وأكد استمرار السفارة فى جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.
 
وقال إن هذا يأتي في إطار تضافر الجهود بين السفارة العراقية وكافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والإستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.
 
وكانت السفارة العراقية، قد سَيّرَت (٤) رحلات جوية إستثنائية خلال الفترة السابقة، لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر بالتعاون مع السلطات المصرية.

مطار القاهره

العراق

الخطوط الجويه العراقيه

بغداد

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