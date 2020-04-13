اليوم السابع
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انطلاق الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء لاعتماد الموازنات

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:58 م
انطلاق الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء لاعتماد الموازنات المهندس جابر دسوقى رءيس شركة القابضة لكهرباء مصر
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر المستمر لتطوير الأداء بشركات الكهرباء والسعى المتواصل لرفعة وتقدم قطاع الكهرباء كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية بدأت اليوم الإثنين فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة وحضور أعضاء الجمعية العامة لشركات الكهرباء والنصاب القانوني لمجالس ادارات الشركات التابعة وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021 والتى تستمر حتى الخميس 16/4/2020.

وانعقدت الجمعيات العامة لشركات القاهرة وغرب ووسط وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والتى تم فيها مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وخلال الإجتماعات تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والارتقاء بمستوى العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء.

كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين وذلك في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته كذلك تم التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.

كما تم التوجيه للشركات التابعة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جابر دسوقي

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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