اليوم السابع
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اليوم.. 155 مكتب بريد جاهز لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بأسوان

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:57 ص
اليوم.. 155 مكتب بريد جاهز لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بأسوان ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد ممدوح ميلاد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بأسوان، أن هناك 155 مكتب بريد على مستوى محافظة أسوان، جاهزة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتى يصل عدد المستفيدين فيها إلى 13 ألف و340 مستفيدا، بالإضافة إلى استعداد 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعى ، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة.

وأضاف مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق سوف تحدد مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM)  مجاناً وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة.

وأوضح "ميلاد"، بأن 90 % من مكاتب البريد على مستوى المحافظة يمتد عملها الرسمى لتقديم خدماتها يومياً حتى الساعة الخامسة مساءاً وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين لمنع التزاحم والتكدس.

ومن جانبه، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مدير عام البريد للتأكد من كافة التجهيزات داخل مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك بأماكن انتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات والازدحام.

وشدد اللواء عطية، بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط للمواطنين الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ استحقاقهم لصرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 إبريل الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على سلامة وصحة مواطنى أسوان .

 

 


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