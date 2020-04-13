اليوم السابع
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اليوم.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبريد وفروع بنك التنمية بسوهاج

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:09 ص
اليوم.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبريد وفروع بنك التنمية بسوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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 تبدأ محافظة سوهاج اليوم الأثنين وحتى الخميس 16 إبريل الجارى في أعمال صرف منحة العمالة الغير منتظمة فى إطار إهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وعلى ضوء عملية الصرف وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنطاق المحافظة بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية بأماكن إنتظار وسرادقات لعدم حدوث تزاحم أو تكدس أمامها، تمهيدا لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظة اليوم الاثنين 13 أبريل وحتى 16 ابريل الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية.

ووجه المحافظ بالتنبيه على المواطنين من خلال الإذاعات المحلية و وسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والذى ستصله قبل24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وشدد محافظ سوهاج على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف ، مشيرا إلى مراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أى تزاحم او تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

 

 


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