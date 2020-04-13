اليمن تدين تفجير المليشيا الحوثية قلعة القوباء الأثرية بمدينة حجة

عدن أ ش أ

ادانت وزارة الثقافة اليمنية، العمل الإجرامى بحق تراث وحضارة اليمن والذى نفذته مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة إيرانياً، بتفجير قلعة القوباء الأثرية بمدينة حجة.

وقالت وزارة الثقافة اليمنية فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية :" إن هذا العمل الإجرامى الذى نفذته المليشيا الحوثية يأتى فى محاولة منها لطمس تاريخ وحضارة شعب عريق وفى تحدى صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي".

وأضافت الوزارة اليمنية "أن الاضرار وتدمير التراث الثقافى اليمنى هو تدمير للتراث الثقافى الإنسانى بشكل عام والذى تشكل اليمن جزءاً هاماً فى تكوين هذه الحضارة الإنسانية وعليه فان مسؤولية الحفاظ عليه هى مسؤولية عامة وتتطلب المزيد من الجهود والضغط الحازم والجاد على المليشيا للتوقف عن هذا العبث" .. مؤكدة أن القلعة تعد أحد الشواهد على الحضارة اليمنية العريقة.

ودعت الوزارة اليمنية جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافى وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(UNESCO) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR) والمجلس الدولى للمعالم والمواقع الأثرية (ICOMOS) إلى شجب هذه الممارسات الغير اخلاقية التى تقوم بها المليشيا الحوثية تجاه المبانى والأثار التى تقع تحت سيطرتها..مطالبة بممارسة مزيداً من الضغط على هذه المليشيا للتوقف عن العبث و التدمير الذى طال التراث الثقافى فى اليمن.