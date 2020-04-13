الهلال الأحمر بالشرقية يعلن تعقيم عدد من الكنائس لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية -فتحية الديب

قال إيهاب جودة، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بالشرقية، وأمين الصندوق، إن الهلال الأحمر يسعي دائما للقيام بدوره في التوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا علي صحة المواطنين قام بالعديد من الحملات لتعقيم وتطهير العديد من المنشأت بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التضامن بالشرقية، برئاسة محمد كمال حجاجي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية.

وتابع "جودة" أنه تم تعقيم وتطهير عدد من الكنائس داخل مدينة الزقازيق منها كنيسة ماري جرجس وكنيسة ماري حنا، بالمواد المطهرة المخصصة لعملية التعقيم، وسوف تواصل الجمعية دورها المجتمعي في تعقيم المنشأت بالمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.