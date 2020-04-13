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المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان ينظم المؤتمر العلمى الثالث أون لاين

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:21 م
المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان ينظم المؤتمر العلمى الثالث أون لاين الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد، المؤتمر العلمى الثالث عن دور وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم المعلوماتية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فى مصر أون لاين، فى إطار الخطوات التى اتخذتها جامعة حلوان للتعليم عن بعد.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فى بيان صادر عن الجامعة، أن هناك حرص كبير على عقد المؤتمرات فى موعدها المقرر بالطرق الجديدة التى تم إقرارها أون لاين وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية، الذى يعقد فى 26 أبريل من كل عام، نظرا للأهمية الحقيقة للملكية الفكرية.

وأضاف الدكتور ماجد نجم، أن العلم هو السلاح الوحيد لمواجهة أصعب الظروف وأن ما ينتج عن العلم هو ما يعرف بالملكية الفكرية التى تحتاج إلى الحماية القانونية الكافية.

وأكد الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومى للملكية الفكرية على أن المؤتمر جاء ليركز على قضية غاية فى الأهمية وهي دور جهة إنفاذ قانون الملكية الفكرية فى مكافحة الجرائم المعلوماتية بإعتبارها من الجرائم المستحدثة والتى من شأنها الأضرار بالمجتمع على نطاق واسع وكبير فضلا عن كل ما تحدثه من إثارة الشائعات وهو ما يناسب الظروف التى يمر بها العالم أجمع.

وذكر بيان جامعة حلوان، أن المؤتمر يناقش 28 بحث تم اختيارهم للنشر به من بين أكثر من 55 بحث تقدم أصحابها إلى المؤتمر، وسوف تعقد جلساته الخمسة اون لاين ويتم بثها لايف على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وذلك  فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020.


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