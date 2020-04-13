الكويت تسجل 66 إصابة جديدة وأول حالة وفاة لمواطن كويتى

إيمان حنا

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدبالله السند، إن دولة الكويت سجلت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 1300 إصابة، كما سجلت أول حالة وفاة لمواطن كويتى كان يتلقى العلاج منذ 21 يوما فى العناية المركزة وفق الراى الكويتية.

وأضاف السند، أن الحالات ضمنها 4 مرتبطة بالسفر منهم 3 مواطنين كويتييين كانوا مسافرين إلى بريطانيا، والحالة الرابعة مرتبطة بالسفر إلى ألمانيا، موضحا أن الحالات المخالطة هى 51 حالة .

وأما حالات الوفاة فهى حالتان أحدهما لمواطن كويتى عمره 50 عاما كان يتلقى العلاج فى العناية المركزة والأخرى سجلت مطلع الشهر الجارى بعد الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت، قد أعلنت السبت، السماح لشركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين فى السفر لأوطانهم. وفق الراى الكويتية.

وقالت الإدارة، فى تعميم نشر على موقعها الإلكترونى، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتى فى جلسة عقدها الخميس الماضى.

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.

وأعلن وزیر الصحة الكویتى الشیخ الدكتور باسل الصباح، أمس الأحد، شفاء تسع حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید – 19"، لیرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 142 حالة.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الكويتية "كونا"، قال الشیخ باسل الصباح، إن حالات الشفاء تعود إلى سبعة مواطنین كویتیین، ومقیمین اثنین، مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة، أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا، وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.