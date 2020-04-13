كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 1300 حالة، مشيرا إلى تسجيل حالة وفاة أخرى ليصل عدد حالات الوفيات إلى 2 فقط منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن عدد الحالات التى تتلقى العلاج 1148، منها 26 حالة فى الرعاية المركزة، بينما وصل عدد حالات الشفاء 150 حالة.

فى غضون ذلك أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 150 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح –في بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"،أن الحالات الثماني هى لمواطنين كويتيين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا. وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن السبت، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم الجمعة إلى 142 حالة.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس الصالح، أكد أن قرار حظر التجول الكلى، خيار مطروح من قبل وزارة الصحة الكويتية، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وحماية المنظومة الصحية في الكويت.

جاء ذلك خلال قيام الصالح بجولة تفقدية السبت، لكل من مركز إيواء المخالفين لقانون الإقامة في منطقة كبد، ومنطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا بقرار من مجلس الوزراء، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقل بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن الصالح قوله، إن الأجهزة الأمنية الكويتية على أتم استعداد لتطبيق قرار حظر التجول الكلي حال صدوره .

وشدد على تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين، والتعامل الانساني الراقي مع الملتزمين بالقرار، وعلى أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب، مطالبا الأجهزة الأمنية بسعة الصدر والتعامل الانساني الراقي مع الجميع.