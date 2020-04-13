وأوضح الشيخ باسل الصباح –في بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"،أن الحالات الثماني هى لمواطنين كويتيين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن السبت، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم الجمعة إلى 142 حالة.