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الكهرباء: إطلاق التيار بخط برج العرب الترفيهية جهد 220 بطول 258 كيلو متر

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:21 م
الكهرباء: إطلاق التيار بخط برج العرب الترفيهية جهد 220 بطول 258 كيلو متر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطار حرص الدولة على تنفيذ المشروعات القومية واستمراراً لجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من ونقل وتوزيع وإنتاج ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً لأعلى مستويات الجودة.

وتلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً من المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء يوضح أنه تم الإنتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220ك.ف وتم بحمد الله اطلاق التيار اليوم 13/4/2020 لتغذية المشروعات الاستراتيجية لمدينة برج العرب الترفيهية والساحل الشمالى و تأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولى مع ليبيا علما بأن الخط جهد 500 ك.ف و الذى سيعمل بشكل مؤقت على جهد 220 ك.ف و قامت بتنفيذ المشروع شركة السويدى بتكلفة تصل الى 364 مليون دولار امريكى و بطول الخط يصل الى 258 كم و يشمل على عدد 634 برج.

وأكد شاكر أنه جار العمل على قدم وساق فى جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبإتباع جميع الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا وذلك لتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المقررة سواء لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع كما أكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

صباح مشالى

نقل الكهرباء

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