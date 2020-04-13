اليوم السابع
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الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية بدون حضور

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:43 م
الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية بدون حضور الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتبت سارة علام

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تقيم الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمى بمناسبة عيد القيامة المجيد، يوم السبت الموافق 18 أبريل، من الرابعة إلى الخامسة والربع مساءً، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، كليوباترا ميدان صلاح الدين مصر الجديدة، القاهرة.


وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى بيان له اليوم على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية "نؤمن بأن سلامةَ الإنسانِ تأتي أولًا، ومهمتنا الوقوف صفًّا واحدًا لدعم جهود الدولة المصرية الفعّالة لمكافحة وباء فيروس كورونا، والذي يهدد بلادنا العزيزة، لذلك قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر اقتصار الاحتفال بعيد القيامة المجيد على عدد محدود جدًّا من قيادات الطائفة بدون  شعب، حفاظًا على الأرواح، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ".


يذكر أن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر قد أصدروا قرارًا فى 2 أبريل الجارى بتعليق كافةِ أنشطة الطائفة الإنجيلية في مصر دونَ استثناءٍ؛ من اجتماعات وأفراح واحتفالات، وقصر الجنازاتِ على أسرةِ المتوفَّى فقط، لجميع الكنائس الإنجيلية على مستوى الجمهورية، وذلك لحينِ استقرارِ الأوضاع.


الانجيلية

عيد القيامة

اندريه زكي

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