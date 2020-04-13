اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تقفز إلى 82160

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:31 ص
الصين تعلن 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تقفز إلى 82160 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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أعلن بر الصين الرئيسى 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مساء أمس الأحد، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من 5 أسابيع وسط استمرار الزيادة فى المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج .

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان اليوم الاثنين، إن البر الرئيسى أعلن 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج فى ارتفاع قياسى وبزيادة عن 97 حالة أعلنت قبل يوم إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة فى بر الصين الرئيسى 82160 حالة فى حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.

 

 

 


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