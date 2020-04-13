الصين تعلن عن حالتى حمى خنازير أفريقية فى إقليمى قانسو وشنشى

(رويترز)

قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية فى بيان، مساء أمس الأحد، إن الصين أكدت وجود حالتى إصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى إقليمى قانسو وشنشي.

وتم اكتشاف حالة قانسو فى شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير، وحدث تفشى شنشى فى مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر. ونفق 39 خنزيرا فى هذا التفشي.

من ناحية أخرى، أعلن بر الصين الرئيسى 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مساء أمس الأحد، بزيادة عن 99 حالة قبل يوم فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من 5 أسابيع وسط استمرار الزيادة فى المرضى الذين يصلون للبلاد من الخارج .

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان اليوم الاثنين، إن البر الرئيسى أعلن 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج فى ارتفاع قياسى وبزيادة عن 97 حالة أعلنت قبل يوم إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.

وتبلغ الآن حالات الإصابة المؤكدة فى بر الصين الرئيسى 82160 حالة فى حين ارتفع عدد حالات الوفاة حالتين ليصل إلى 3341 حالة.