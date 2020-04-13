اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشرقية تطلق أكبر حملة تعقيم و تطهير لمجابهة كورونا.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:21 م
الشرقية تطلق أكبر حملة تعقيم و تطهير لمجابهة كورونا.. صور حملة تطهير
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية، المشاركة فى استكمال حملات التطهير والتعقيم الموسعه للمنشآت الحكوميه والعامة والخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية ومواقف السيارات ومحطات السكه الحديد.

وذلك أمام ديوان عام المحافظة فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال العرض تفقد المحافظ اصطفاف المعدات والسيارات والأطقم الفنية البشرية المشاركة من مديريات " الصحه - الطب البيطري- الزراعة- الشباب والرياضة " ،  بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمعية الهلال الأحمر ومركز ومدينه الزقازيق وحيى أول وثان الزقازيق كما أستمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة والمستخدمة فى أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الوقاية منه.

وعقب الإنتهاء من عرض الاصطفاف توجهت مركبات ومعدات التطهير التى شاركت فى العرض إلى عدد من المواقع لتطهيرها ضمن حملة تطهير وتعقيم مكبرة بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

يذكر أن المعدات المشاركه فى الإصطفاف تنوعت ما بين 14 سياره  "نصف نقل -  كبيره بفنطاس" و 114 موتور مابين " صغير محمول - يجر بالسياره - بالعجل - كهرباء" ، بسعه مختلفه بالاضافة الى 47  طاقم فنى مدرب يضم  سائقين - عمال - فنين .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

إصطفاف معدات 1 التطهير
إصطفاف معدات التطهير

 

إصطفاف معدات 2 التطهير
إصطفاف معدات التطهير

 

إصطفاف معدات 5 التطهير
إصطفاف معدات التطهير

 

إصطفاف معدات 7 التطهير
إصطفاف معدات التطهير

 


الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شباب قرية المعصرة بنى سويف يطهرون الشوارع للوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:30 م

صور.. تصنيع 4 بوابات تعقيم لتطهير المترددين على مستشفيات جامعة طنطا.. الجامعة تخطط لإنشاء 20 أخرى.. وتنتج 20% من احتياجات مستشفياتها من الكمامات.. استهلاك 10 آلاف كمامة يوميا.. وأساتذة يدعمون مستشفى الحجر

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:37 م

حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات ونظافة وتطهير ورش الشوارع فى أسيوط

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:47 م

تطهير قرية سندوه بالقليوبية بالجهود الذاتية للوقاية من كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة