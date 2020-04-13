الشرقية تطلق أكبر حملة تعقيم و تطهير لمجابهة كورونا.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية، المشاركة فى استكمال حملات التطهير والتعقيم الموسعه للمنشآت الحكوميه والعامة والخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية ومواقف السيارات ومحطات السكه الحديد.

وذلك أمام ديوان عام المحافظة فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال العرض تفقد المحافظ اصطفاف المعدات والسيارات والأطقم الفنية البشرية المشاركة من مديريات " الصحه - الطب البيطري- الزراعة- الشباب والرياضة " ، بالإضافة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجمعية الهلال الأحمر ومركز ومدينه الزقازيق وحيى أول وثان الزقازيق كما أستمع المحافظ إلى شرح عن طبيعة عمل المعدات المشاركة والمستخدمة فى أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الوقاية منه.

وعقب الإنتهاء من عرض الاصطفاف توجهت مركبات ومعدات التطهير التى شاركت فى العرض إلى عدد من المواقع لتطهيرها ضمن حملة تطهير وتعقيم مكبرة بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

يذكر أن المعدات المشاركه فى الإصطفاف تنوعت ما بين 14 سياره "نصف نقل - كبيره بفنطاس" و 114 موتور مابين " صغير محمول - يجر بالسياره - بالعجل - كهرباء" ، بسعه مختلفه بالاضافة الى 47 طاقم فنى مدرب يضم سائقين - عمال - فنين .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .



إصطفاف معدات التطهير



إصطفاف معدات التطهير



إصطفاف معدات التطهير