الشرقية تجهز مدرسة المتفوفين و الاقتصادى كمستشفيات للعزل .. صور

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

أعدت محافظة الشرقية، خطة استباقية، تحسبا لانتشار فيروس الكورونا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تجهيز مدرسة متفوقين بالزقازيق والمستشفى الاقتصادى كمستشفيات للعزل، وكذلك متابعة التجهيزات الطيبة بمستشفيات الجامعية والحميات و الصدر .

ونفذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشات الحكومية والعامة والشوارع والميادين ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والمستشفيات والمبانى الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلى تزويد الأكمنة الأمنية الثابتة المتواجدة بالمحافظة والمتاخمة للمحافظات الأخرى بفرق من الطب الوقائى لتوقيع الكشف الحرارى على الوافدين للمحافظة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة المتفوقين ، و التى بها جناحين يضما 108 غرفه لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتستوعب كل غرفه 2 من الأسرة بطاقه إجمالى 216 سرير بالإضافة إلى الإستفاده من القاعات المفتوحة لتستوعب 216 سرير فى حالة الإحتياج إليهم.

و أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه تم إعداد سيناريوهات وخطط بديله فى حاله إزدياد أعداد الإصابة بالمحافظة وتوفير عدد من الأماكن لتكون نقاط للعزل والعلاج مزوده بالأطقم الطبية اللازمة من أطباء وممرضين وفنيين وأجهزه ومعدات ومستلزمات طبيه لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية داخل تلك الأماكن.

كما أضاف الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم تجهيز عدد من المنشأت لتحويلها إلى حجر صحى وإستخدامها كمستشفى عزل فى حال الإحتياج لها،وذلك فى إطار خطة الجامعة الإستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمكونة من ثلاث مراحل ،تبدء بتجهيز مبنى عناية الباطنة بأجر والمكون من دورين عناية مركزة،ودورين سكن مخصص للأطقم الطبية ،ويضم 28 سرير عناية مركزة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية لتشغيلها كمبنى عزل فى حالة زيادة الحالات كمرحلة أولي، بالإضافة إلى تجهيز مبنى المستشفى الإقتصادى بكامل إمكانياته بسعة 32غرفة إقامة، 6أسرةعناية مجهزة، معمل خاص لإدارته فى حالة تفشى الفيروس فى المرحلة الثانية،فضلاً عن إعداد خطة طبية إضافية كمرحلة ثالثة من خلال تخصيص مستشفى أخر بسعة 250 سرير إقامة،26 سرير عناية مركزة،24غرفة عمليات مجهزة .