الشرقية تجهز مدرسة المتفوفين و الاقتصادى كمستشفيات للعزل .. صور

أعدت محافظة الشرقية، خطة استباقية، تحسبا لانتشار فيروس الكورونا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تجهيز مدرسة متفوقين بالزقازيق والمستشفى الاقتصادى كمستشفيات للعزل، وكذلك متابعة التجهيزات الطيبة بمستشفيات الجامعية والحميات و الصدر .
ونفذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشات الحكومية والعامة والشوارع والميادين ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والمستشفيات والمبانى الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلى تزويد الأكمنة الأمنية الثابتة المتواجدة بالمحافظة والمتاخمة للمحافظات الأخرى بفرق من الطب الوقائى لتوقيع الكشف الحرارى على الوافدين للمحافظة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.
وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة المتفوقين ، و التى بها جناحين يضما 108 غرفه لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتستوعب كل غرفه 2 من الأسرة بطاقه إجمالى 216 سرير بالإضافة إلى الإستفاده من القاعات المفتوحة لتستوعب 216 سرير فى حالة الإحتياج إليهم.
و أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه تم إعداد سيناريوهات وخطط بديله فى حاله إزدياد أعداد الإصابة بالمحافظة وتوفير عدد من الأماكن لتكون نقاط للعزل والعلاج مزوده بالأطقم الطبية اللازمة من أطباء وممرضين وفنيين وأجهزه ومعدات ومستلزمات طبيه لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية داخل تلك الأماكن.
كما أضاف الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه تم تجهيز عدد من المنشأت لتحويلها إلى حجر صحى وإستخدامها كمستشفى عزل فى حال الإحتياج لها،وذلك فى إطار خطة الجامعة الإستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمكونة من ثلاث مراحل ،تبدء بتجهيز مبنى عناية الباطنة بأجر والمكون من دورين عناية مركزة،ودورين سكن مخصص للأطقم الطبية ،ويضم 28 سرير عناية مركزة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية لتشغيلها كمبنى عزل فى حالة زيادة الحالات كمرحلة أولي، بالإضافة إلى تجهيز مبنى المستشفى الإقتصادى بكامل إمكانياته بسعة 32غرفة إقامة، 6أسرةعناية مجهزة، معمل خاص لإدارته فى حالة تفشى الفيروس فى المرحلة الثانية،فضلاً عن إعداد خطة طبية إضافية كمرحلة ثالثة من خلال تخصيص مستشفى أخر بسعة 250 سرير إقامة،26 سرير عناية مركزة،24غرفة عمليات مجهزة .
كما زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق المستشفيات الجامعية للوقوف علي الإستعدادات الطبية بها والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا،بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان محمود نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوي، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام علي الشئون العلاجية.
وخلال الزيارة، أكد شعلان أن جامعة الزقازيق اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للإستعداد للتعامل مع أزمة إنتشار فيروس كورونا من خلال وضع الخطط المستقبلية،والتنسيق الكامل مع محافظة الشرقية ومختلف الجهات المعنية،بالإضافة إلي تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من الكوادر الطبية والمستلزمات والأدوية والمنشأت لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لمديرية الصحة فى حالة تفشى الوباء وعدم القدرة على استيعاب حالات العزل بمستشفيات الوزارة.
أوضح رئيس الجامعة أنه تم تجهيز عدد من المنشأت لتحويلها إلي حجر صحي وإستخدامها كمستشفى عزل في حال الإحتياج لها،وذلك في إطار خطة الجامعة الإستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمكونة من ثلاث مراحل،تبدء بتجهيز مبنى عناية الباطنة بأجر والمكون من (دورين عناية مركزة،ودورين سكن مخصص للأطقم الطبية)،ويضم 28 سرير عناية مركزة مجهزة بكامل التجهيزات الطبية لتشغيلها كمبنى عزل في حالة زيادة الحالات كمرحلة أولي،بالإضافة إلي تجهيز مبني المستشفى الإقتصادي بكامل إمكانياته(بسعة 32غرفة إقامة، 6أسرةعناية مجهزة،معمل خاص)لإدارته في حالة تفشي الفيروس في المرحلة الثانية،فضلاً عن إعداد خطة طبية إضافية كمرحلة ثالثة من خلال تخصيص مستشفى أخر بسعة( 250 سرير إقامة،26 سرير عناية مركزة،24غرفة عمليات مجهزة).
شدد رئيس الجامعة علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الازمة لتأمين الأطقم الطبية بالمستشفيات من (أطباء،وهيئة التمريض،العاملين)وحمايتهم من الإصابة بالعدوى،لافتاً إلي ضرورة المراجعة الدورية للمخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ووسائل الوقاية الشخصية اللازمة وتوفير النواقص منها لتجهيز الكميات اللازمة للإستخدام عند الحاجة لذلك.
وفي إطار الزيارة، تفقد عثمان شعلان المدينة الجامعية للتأكد من تجهيزها وتوفير كافة الإمكانية اللازمة لإستغلالها للعمل كمستشفى عزل بسعة 440 سرير للحالات المستقرة التي لا تحتاج إلى رعاية طبية مركزة وتدخلات تنفسية وتنفس صناعي.
ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن المرحلة الراهنة تحتاج إلي تكاتف كافة الجهات المعنية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا والخروج من الأزمة باقل الخسائر،مشيداً بخطة الجامعة الإستباقية لمواجهة أزمة إنتشار الفيروس وإستعدادات المستشفيات الجامعية طبقاً لبروتكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وتقديم الدعم الكامل بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة حال تفشى الوباء.
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