اليوم السابع
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السودان يسعى للحصول على العقار اليابانى لأعراض كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 05:00 ص
السودان يسعى للحصول على العقار اليابانى لأعراض كورونا عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ

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قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تبذل جهودا عبر بعثاتها الدبلوماسية، لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمواجهة جائحة كورونا والتصدى لها، لافتة إلى أنه فى الإطار ذاته، قامت بعثة السودان باليابان بمخاطبة السلطات لتوفير عقار أثبت فاعليته ضد أعراض المرض.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان- أنها توالى متابعة أوضاع الجاليات السودانية والعالقين، كما هو الحال فى بعثات السودان فى كل من كمبالا، ونواكشوط، وأسمرا، وباريس، والقاهرة، والرباط، وجنيف، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم.

وأفادت بعثات السودان بكل من مسقط، وإسلام آباد، والرباط، وآكرا، بفتح باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين فى المساهمة فى التصدى لجائحة الكورونا.

فى ذات السياق، قامت بعثة السودان بجنيف بإحالة خطاب رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، بصفته رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، إلى منظمة الصحة العالمية بشأن توفير مساعدات لدول المنظمة لمجابهة وباء كورونا، وتلقت البعثة بجنيف إحصائية من المفوضية السامية لشئون اللاجئين تفيد بحصول أكثر من ٣٢٠ ألف لاجئ ونازح داخل السودان على مواد نظافة ومواد إنسانية للوقاية من المرض.

كما قامت بعثة السودان ببرلين بمخاطبة وزارتى الخارجية، والتعاون الاقتصادى والتنموي، وشركة سيمنز، لتقديم المساعدة بتوفير أجهزة تنفس صناعى ومعينات طبية، وتلقت فى المقابل عرضا من وزارة الاستثمار البولندية لشراء أجهزة تنفس صناعي.

 


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