الزراعة: حصاد القمح بمشروع غرب المنيا الخميس المقبل.. اعرف التفاصيل

كتب عز النوبى

أعلن الدكتور أيمن عبدالعال، المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة، بدء حصاد محصول القمح يوم الخميس المقبل الموافق 16 أبريل الجارى، وسط متابعة دورية أثناء الحصاد وتوريد المحصول، بالإضافة إلى موعد حصاد محصول البنجر، الذى يبدأ يوم 25 من الشهر الجارى.



القمح بمشروع غرب المنيا

وأكد المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى المساحات المنزرع من القمح في المشروع بلغت 1000 فدان قمح موضحا أن المحصول مبشر بالخير، لافتا إلى أن حصاد محصول البنجر سوف يبدأ 25 أبريل وهو أيضا بحالة جيدة ومبشر بالخير حيث يوجد 3000 فدان منزرعة ببنجر السكر وتم التعاقد عليها مع ثلاثة شركات وهى النوبارية وأبوقرقاص والفيوم بواقع 1000 فدان لكل شركة.



الدكتور ايمن عبد العال مدسر مشروع غرب المنيا يتوسط العاملين

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا ، أنه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدان العام الماضي الى 3000 هذا العام بعد نجاح تجربته وتحقيقه عائد اقتصادى كبير ومن المتوقع زيادة مساحته إلى 5000 الموسم القادم لتلبية طلبات شركات سكر البنجر، مشير إلى أن مشروع غرب غرب المنيا يقام على مساحة 20 ألف فدان وهو عبارة عن مزرعة بحثية استرشادية ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية (صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، الذى يأتى ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان



القمح بمشروع غرب المنيا

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت عن بدء موسم حصاد القمح بمحافظة الفيوم، وسط متابعة من قبل قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ممثلة في 28 مديرية زراعية، وعدة قطاعات بالوزارة،على زراعات القمح خلال موسم حصاد المحصول لزيادة الإنتاج من خلال الإرشادات والتوصيات الفنية لمواجهة التقلبات الجوية.



الانتاج الحيوانى



الدكتور ايمن عبد العال مدير مشروع غرب المنيا



الدكتور ايمن عبد العال مدير مشروع غرب المنيا يتوسط العاملين