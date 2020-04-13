"الرى" تناقش الاستعدادات لزراعة 400 ألف فدان بأحدث الأنظمة

كتبت - أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط لاستعراض موقف مقترح التوسع فى الرى الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة للبدء فى المرحلة الأولى فى زمام 400 ألف فدان .

وأكدت وزارة الرى على أهمية ترشيد استهلاك المياه فى ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد الاستهلاك بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة

واتفقت وزارتى الرى والزراعة فى اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين الوزارتين على التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة و تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق نظم الرى الحديثة.

وأشارت وزارة الرى إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.