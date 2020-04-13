الرئيس الجزائرى يشيد بجهود الطاقم الطبى ويؤكد السيطرة على وباء كورونا

كتب محمد عبد المجيد

أشاد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بجهود الطاقم الطبي، مؤكدا فى الوقت ذاته على سيطرة الدولة على وباء كورونا، وأكد تبون، على أنه سيتم اعادة النظر فى المنظومة الصحية الوطنية، والعمل على تحسين ظروف مهنيى القطاع، مثمنا جهودهم فى مجابهة وباء كورونا.

و وفقا لما نشر على موقع جريدة "النهار" الجزائرية، خلال تفقده لمصلحة الطب الداخلى للمستشفى الجامعى بنى مسوس، تعهد الرئيس فى حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيى قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التى يبذلونها والصعوبات التى يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.

وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الأجور، مضيفا أن المهم هو تجاوز الصعوبات.

وصرح تبون فى هذا الصدد، "اليوم تغلبنا على هذا المرض بفضل الإيمان والارادة"، وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالهبة التضامنية والأخوية التى أثبتها الشعب الجزائرى بمختلف أطيافه فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد بسبب الوباء، معتبرا أنها "الهبة تعد انطلاقة جديدة للجزائر".

كما استمع تبون للأطباء والعمال بمستشفى بنى مسوس وتفقد مختلف المصالح بالمستشفى، كما وقف على المخزون الوطنى من الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية، مستمعا فى الوقت ذاته لشروحات مسؤولى الصيدلية المركزية.