اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يشيد بجهود الطاقم الطبى ويؤكد السيطرة على وباء كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:26 م
الرئيس الجزائرى يشيد بجهود الطاقم الطبى ويؤكد السيطرة على وباء كورونا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال زيارة للمستشفى الجامعى بنى مسوس
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بجهود الطاقم الطبي، مؤكدا فى الوقت ذاته على سيطرة الدولة على وباء كورونا، وأكد تبون، على أنه سيتم اعادة النظر فى المنظومة الصحية الوطنية، والعمل على تحسين ظروف مهنيى القطاع، مثمنا جهودهم فى مجابهة وباء كورونا.
 
و وفقا لما نشر على موقع جريدة "النهار" الجزائرية، خلال تفقده لمصلحة الطب الداخلى للمستشفى الجامعى بنى مسوس، تعهد الرئيس فى حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيى قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التى يبذلونها والصعوبات التى يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.
 
وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الأجور، مضيفا أن المهم هو تجاوز الصعوبات.
 
وصرح تبون فى هذا الصدد، "اليوم تغلبنا على هذا المرض بفضل الإيمان والارادة"، وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالهبة التضامنية والأخوية التى أثبتها الشعب الجزائرى بمختلف أطيافه فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد بسبب الوباء، معتبرا أنها "الهبة تعد انطلاقة جديدة للجزائر".
 
كما استمع تبون للأطباء والعمال بمستشفى بنى مسوس وتفقد مختلف المصالح بالمستشفى، كما وقف  على المخزون الوطنى من الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية، مستمعا فى الوقت ذاته لشروحات مسؤولى الصيدلية المركزية.
 

 


كورونا

فيروس كورونا

عبد المجيد تبون

الجزائر

الرئيس الجزائرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة