اليوم السابع
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الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد أبناء الشعب

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:00 ص
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد أبناء الشعب رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى
رام الله أ ش أ

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طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، الاحتلال الإسرائيلى بالتوقف عن أعماله العدائية بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدراته، وأن يمتنع عن أى أنشطة يمكن أن تؤدى إلى مزيد من التدهور، داعية إياه إلى اغتنام فرصة النداء المشترك لمبعوثى الأمين العام فى الشرق الأوسط لكل أطراف النزاع فى الشرق الأوسط بوقف القتال.

وأكد المالكى - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا - "دعم دولة فلسطين لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس إلى وقف إطلاق النار، وإسكات البنادق، وعلى ضرورة وضع نهاية للصراعات المسلحة، بما فى ذلك الاحتلال الإسرائيلى وما يسببه من المعاناة والدمار لأبناء الشعب، بمن فيهم النساء، والأطفال، والأشخاص ذوى الإعاقة، واللاجئين، والنازحين، باعتبارهم الفئات الأكثر ضعفا".

وأشار إلى أن النداء الأممى تطرق إلى الوقف الفورى ودون شروط للأعمال العدائية، والامتناع عن أى أنشطة تؤدى إلى تدهور الاستقرار والأمن، وضرورة إيصال المساعدات إلى اللاجئين والنازحين والى المناطق المحاصرة، وتطرقهم للمعتقلين، وضرورة الإفراج عنهم، فى ظل جائحة كورونا.

وطالب وزير الخارجية الأمين العام وممثله نيكولاى ملادينوف باستخدام المساعى لدعوة إسرائيل للالتزام بما ورد فى النداء، ومناشدة الأمين العام، وان تتوقف فورا وبدون شروط مسبقة عن أعمالها العدائية المستمرة، بما فى ذلك رفع الحصار الذى تفرضه على قطاع غزة.

وأشار إلى أن فلسطين جاهزة للعمل مع جميع الأطراف الدولية من أجل تجسيد حقها غير القابل للتصرف فى تقرير المصير فى دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التى شردوا منها.

 


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