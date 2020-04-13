التنمية المحلية: مقاعد متباعدة للانتظار خارج أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اتصالات بجميع المحافظين اليوم للتأكد من اتخاذ كافة التيسيرات اللازمة لصرف المنحة، التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة واتخاذ إجراءات الحماية والتطهير والتعقيم اللازمة فى منافذ الصرف المقررة وهى البريد المصرى بكل فروعه والبنك الزراعى المصري في جميع المراكز والمدن بالمحافظات أو المدارس المُخصصة لهذا الغرض.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات إجراءات صرف المنحة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافي حدوث أى تجمعات والتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لتذليل أى صعوبات او عوائق لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير يومى بالوضع فى المحافظات نهاية كل يوم من أيام الصرف.

وشدد الوزير على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على ضرورة توفير مقاعد مخصصة متباعدة للإنتظار خارج كل نقطة الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف حتى لا يحدث اى تزاحم أو تكدس ووجود مسافات آمنة بينهم فى منافذ الصرف حفاظاً على صحة المستحقين.

وناشد الوزير المستحقين بعدم التوجه إلى أماكن الصرف إلا فى اليوم المحدد لهم بالرسالة منعاً للتزاحم وحرصاً على سلامتهم والظهور بمظهر إيجابى يليق بالدولة المصرية فى تقدمها وتحضرها.

جدير بالذكر أن المستحقين للصرف تم تسجيلهم على موقع وزارة القوى العاملة وتصل للمسجل رسالة تحدد موعد ومكان الصرف وسيتم الصرف للاشخاص في الموعد المحدد لهم وفقاً للرسالة على أن يكون معه أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها وهاتفه الشخصي المسجل علية الرسالة التى تحدد موعد ومكان الصرف ويمكن للمواطنين في المحافظات الاستفسار من الخط الساخن 142 عن مدى استحقاقه للمنحة من عدمه.