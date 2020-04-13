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التموين: حملات مكثفة على الأسواق للتصدى للمتلاعبين فى أسعار السلع والخضراوات

الإثنين، 13 أبريل 2020 05:00 ص
التموين: حملات مكثفة على الأسواق للتصدى للمتلاعبين فى أسعار السلع والخضراوات وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال تشكيل لجان للتصدى لأى محاولات تلاعب فى أسعار السلع والخضراوات أو جودة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار أن ان شركتي الجملة " العامة، المصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر إبريل لكافة المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية لما يقرب من 35 ألف منفذ تموينى "بقالى التموين، فروع مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية " لصرفها للمواطنين وطوال شهر ابريل وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

‎وشدد المصيلحى، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاى وغيرها من السلع التى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

 


التموين

السلع الغذائية

الخضراوات والفاكهة

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