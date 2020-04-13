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التموين تطلق خدمة جديدة للمواطنين لتقييم أداء المخابز

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:49 ص
التموين تطلق خدمة جديدة للمواطنين لتقييم أداء المخابز الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب ـ مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مركز معلومات الوزارة لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم اداء وعمل المخابز في مصر وذلك من خلال الدخول على الموقع الاليكتروني للوزارة .

وبمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ " استطلاع رأى المواطن في المخابز" وبمجرد الضغط عليها سيتم ادخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم اداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي على ان عناصر التقييم تشمل رأى المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، وجودة الخبز، وإلتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز ، لافتا الى الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل اصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الإعتبار لكافة الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.

وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.
 
وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.






 


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