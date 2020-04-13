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التعليم العالى تطلق قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر"

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:58 م
التعليم العالى تطلق قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قناة على موقع" يوتيوب" تحت عنوان " study in egpt" لتسهيل مهمة التواصل مع الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف دول العالم.

ويأتى إطلاق وزارة التعليم العالى لموقع "يوتيوب" فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى المستمرة للأهتمام بمنظومة الطلاب الوافدين واستقطاب عدد كبير من طلاب دول العالم ضمن مبادرة "ادرس فى مصر" خاصة فى ظل التوسع فى إنشاء الجامعات الدولية والتكنولوجية الجديدة وعلى رأسها جامعات الملك سلمان الدولية وجامعة الجلالة بالإضافة إلى جامعة العلمين التكنولوجية.

وفى نفس السياق نشر الموقع فيديو مبسط، أعدته إدارة شئون الطلاب الوافدين تحت قيادة الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، يتناول شرح كيفية الالتحاق والتقديم للجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح الفيديو طريقة التسجيل للعام الجامعى 2020/2021، والذى تم فتح باب التقديم من 20 فبراير 2020 ، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في سبتمبر 2020.

وتتمثل شروط الالتحاق فى الآتى :-

1- ألا يكون الطالب حامل الجنسية المصرية.

2- ملئ نموذج الالتحاق على الموقع على أن يكون الأسم وفقا لجواز السفر.

3- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية مصدق عليها من الدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية.

كما أوضح الفيديو الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم أون لاين وتتمثل في :-

1- صورة من الشهادة الثانوية.

2- صورة من جواز السفر.

وذكر الفيديو الأوراق المطلوبة والتي يحتاج تجهيزها وإرسالها بالبريد أو تسليمها شخصيا إلى إدارة الوافدين في مصر وهى:-

1- النسخة الأصلية من الشهادة الثانوية موثقة من الدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية.

2-جواز سفر سارى لمدة 6 شهور على الأقل.

3-عدد 6 صور شخصية حديثةنتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات.

4-إيصال سداد خدمات التقديم على الموقع "1500 جنيه مصري".

5-صورة من الترشيح المبدئى المرسل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي.

ويتم التقديم إلكترونيا من خلال موقع www.wafeden.gov.eg  

 

 

 


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