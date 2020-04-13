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التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:04 م
التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة معاشات
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات أبريل لكل من تخلف عن الصرف فى المواعيد المحددة لفئات أصحاب المعاشات، حيث أشارت إلى انتظام عمليات الصرف من المنافذ وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعلنت، عن الانتهاء يوم الخميس الماضى، من صرف جميع المراحل الثلاثة لمعاشات شهر أبريل من جميع منافذ هيئة التأمين الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد حيث بدأت الوزارة في صرف المعاشات للذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف خلال أيام " "١ و٢ و٣" إبريل،والصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ضمن المرحلة الثانية والبالغ عددهم 2.5 مليون "5 و6و7" من الشهر، والصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون من 2000 جنيه فأكثر صرفوا معاشاتهم يومى " 8 و9 إبريل.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تفقدت عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، لافته الى إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعى أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً.


وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاش.


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