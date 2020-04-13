اليوم السابع
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التحالف العربى باليمن: نلتزم بأقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ وقف إطلاق النار

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:41 م
التحالف العربى باليمن: نلتزم بأقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ وقف إطلاق النار المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى باليمن العقيد الركن تركى المالكى
إيمان حنا

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قالت قيادة التحالف العربى باليمن، نحن ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس وتطبيق وقف إطلاق النار، وأكد استمرار التزام التحالف والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل، وقال: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس بالجبهات".

فى الوقت نفسه تمارس الميلشات الحوثية خرقا للاتفاق ، فبلغ إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي خلال 48 ساعة الماضية بلغت (241) اختراقاً. وفق موقع العربية .

وأكد أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية.

ومن جانبها دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن، إلى ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثيين للاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار التى أعلن عنها تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وتحمل المليشيا مسؤولية تبعات استمرار تعنتها ورفضها لاسيما بعد تسجيل ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى اليمن.

وفى هذا الإطار رحبت الخارجية اليمنية ببيان مجلس الأمن الذى رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، واستجابة لحكومة اليمن الإيجابية لهذه المبادرة.

وقالت الخارجية اليمنية فى بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية :"إن استجابة الحكومة اليمنية، لهذه المبادرة ووقف إطلاق النار وذلك اعتباراً من يوم الخميس الماضي، تأتى تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمنى وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام فى اليمن لاستئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات والثوابت الوطنية".

وأدانت الوزارة اليمنية استمرار تصعيد مليشيا الحوثيين لأعمالها العسكرية ورفضها الاستجابة لهذه المبادرة باعتبارها فرصة سانحة لإنهاء حربها العبثية فى اليمن وتوحيد الجهود لمجابهة مخاطر انتشار جائحة كورونا فى اليمن .


اليمن

التحالف العربى

الحوثى

وقف اطلاق النار

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