الاتحاد الأفريقى: نحو 800 وفاة و15ألف إصابة بكورونا فى القارة منذ بدء الأزمة

أديس أبابا (أ ش أ)

ذكر الاتحاد الأفريقى، اليوم الاثنين، أن إجمالى الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى القارة بلغ ما يقرب من 800 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة نحو 15 ألف حالة، منذ بدء تفشى الوباء، وقالت المراكز الافريقية للسيطرة على الأمراض -التابعة للاتحاد الافريقي- عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي عن 14528 حالة (إصابة)، و788 حالة وفاة، و2570 حالة تعافي".

وكان الاتحاد الأفريقى، ناشد الحكومات للالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية خلال اعتماد السياسات والاستجابة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الأفريقي ، أنه يدرك أهمية تنظيم الهجرة والتنقل بوصفهما عنصران أساسيان في استراتيجية احتواء كورونا المستجد ويرى أنه من أهم المجالات التي تأثرت بشدة من الفيروس هي الهجرة والتنقل، حيث أقدمت العديد من الدول على تقييد التحركات بما في ذلك السفر الدولي حيث تم إغلاق الحدود لاحتواء الوباء، .وفقا لوكالة الأنباء السعودية

ودعا الاتحاد الحكومات لضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية خلال الاعتماد وتنفيذ سياسات الاستجابة لمنع تفشي كورونا، لافتًا النظر إلى أن عمليات الترحيل الجماعي من جانب واحد تؤدي إلى تفاقم الحالة اليائسة للمهاجرين ويمكن أن تشكل تحديات هائلة لبلدان المنشأ الذين يبذلون جهودًا لتهيئة بيئة آمنة وإنسانية لاستقبال مواطنيهم العائدين من خلال إنشاء مراكز تتوفر على كل الضروريات للتكفل الجيد بهم وتسمح بالفحص الطبي والحجر .

كما دعا الاتحاد الأفريقي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان بشأن إعادة المهاجرين إلى الوطن الأم في إطار التضامن ومسؤولية الحكومات المتبادلة.