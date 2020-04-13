اليوم السابع
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الأوقاف تبدأ نشر محاضرات دورة الفكر المستنير للأئمة والواعظات

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:16 ص
الأوقاف تبدأ نشر محاضرات دورة الفكر المستنير للأئمة والواعظات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف عن نشر المحاضرة الأولى من دورة الفكر المستنير التدريبية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات، وهي الحلقة الأولى من كتاب : ” الفهم المقاصدي للسنة النبوية ” .
 
وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن المحاضرة تم نشرها عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة ” منبر التجديد ” على اليوتيوب ، وقناتها الصوتية “منبر التجديد” على ساوند كلاود ، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة : “معًا لخطاب ديني مستنير “على الفيسبوك تحت اسم ” وعي ” .
 
وكانت وزارة الأوقاف أكدت فى بيان سابق أنه فى إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدى وحرصها على نشر الفكر الوسطى المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع والحفاظ على الثوابت الشرعية فى ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح، وأيضا فى إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية، تطلق الوزارة مبادرتها: "معًا لخطاب ديني مستنير" مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية ومن خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.
 
وتؤكد وزارة الأوقاف على استعدادها الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به .
وكلف لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن يكون منسقًا عامًا للمبادرة، ويعاونه فى ذلك فريق من شباب علماء الوزارة.

وزارة الأوقاف

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