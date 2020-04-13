اليوم السابع
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الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:27 م
الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، ومطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح معتدلة إلى نشيطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة و تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح نشطة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا ، والرياح نشكة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء  ، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة
 
و يشهد اليوم الإثنين ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا ، والرياح معتدلة .
 
 

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