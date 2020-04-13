اضبط مخالفة..تكدس المواطنين فى سوق درب الآثر فى محيط مسجد السيد البدوى بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تشهد مدينة طنطا بمحافظة الغربية، كارثة حقيقية، بسبب تكدس آلاف المواطنين فى سوق درب الآثر وفى محيط مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوى، لشراء تجهيزات العرائس، والادوات المنزلية، والملابس

وتشتهر المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، بإقامة السوق التجاري لبيع الملابس والبلاستيك والأدوات المنزلية المختلفة، وأيضا محلات تجهيزات العرائس، ويتردد على تلك المنطقة الآلاف من المواطنين من جميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة لشراء اغراضهم.

ويشهد السوق تكدس المواطنين بشكل مخيف لشراء احتياجاتهم من المحلات، بعد أن ضرب التجار واصحاب المحلات بالقرارات عرض الحائط متجاهلين قرارات منع إقامة الأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط تجاهل مسئولي مجلس المدينة لهذه الكارثة، التي تنذر بانتشار الوباء.

من ناحيه اخرى تشهد مدينة قطور واقعة مؤسفة ، بسبب الزحام الشديد وتكدس الآلاف من سكان قطور والقرى المحيطة به داخل السوق فى الشارع الرئيسى خلف مستشفى قطور المركزي .

ورغم التحذيرات المشددة وتعليمات محافظة الغربية، لرؤساء المدن والأحياء بمنع إقامة الأسواق والالتزام بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن التجار افترشوا السوق الرئيسى خلف مستشفى قطور المركزى ، والتى يتردد عليها المئات يوميا، فى ظل غياب وتجاهل المسئولين بمجلس مدينة قطور.

ويحضر للسوق مئات التجار من جميع قرى مركز قطور ومركز بسيون وطنطا، كما أن السوق يقع فى محيط المستشفى والتى تخدم مركز قطور بالكامل، واشتكى الاهالى من عدم قيام مجلس المدينة بالتدخل حتى الأن لإزالة السوق والسماح للتجار والباعة الجائلين بإقامة السوق وتحدى قرارات المسئولين.

من ناحيه اخرى شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار اعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحمايه المدنية.



تكدس الآلاف فى منطقة درب الآثر