ارتفاع قياسى لأسعار الذهب فى تركيا والجرام يصل إلى 367 ليرة

وصلت اسعار الذهب فى تركيا منذ بداية الأسبوع الجارى عند مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر جرام الذهب 367 ليرة وتم تداوله عند مستوى قياسي تاريخي.
ووصلت أسعار الذهب بالجرام إلى مستويات عالية في الأسواق العالمية، حيث بدأ الذهب بالجرام اليوم عند 364.6 ليرة. وفي خلال اليوم ، شوهد أدنى سعر للجرام عند 360.8 ليرة ، واعلى سعر عند 367.4 ليرة .
وتم تداول جرام الذهب عند 367.1 ليرة. ويبلغ سعر بيع ربع الذهب 602 ليرة وأوقية الذهب 1686 دولارًا للواحدة.
وتوقعت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني انكماشا حادا في الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، وهبوطا شديدا في معدل النمو؛ إذا استمر الإغلاق الجزئي الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد خلال الربع الثالث من العام.
الوكالة الاقتصادية الدولية أكدت أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه في الربع الثالث من العام، فإن تركيا ستسجل معدل نمو يبلغ 0.8% بنهاية العام الجاري، مقابل 0.9% سجلها العام الماضي.
الوكالة الاقتصادية الدولية أكدت أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه في الربع الثالث من العام، فإن تركيا ستسجل معدل نمو يبلغ 0.8% بنهاية العام الجاري، مقابل 0.9% سجلها العام الماضي.
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