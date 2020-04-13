ارتفاع قياسى لأسعار الذهب فى تركيا والجرام يصل إلى 367 ليرة

كتب: أحمد علوى

وصلت اسعار الذهب فى تركيا منذ بداية الأسبوع الجارى عند مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر جرام الذهب 367 ليرة وتم تداوله عند مستوى قياسي تاريخي.

ووصلت أسعار الذهب بالجرام إلى مستويات عالية في الأسواق العالمية، حيث بدأ الذهب بالجرام اليوم عند 364.6 ليرة. وفي خلال اليوم ، شوهد أدنى سعر للجرام عند 360.8 ليرة ، واعلى سعر عند 367.4 ليرة .

وتم تداول جرام الذهب عند 367.1 ليرة. ويبلغ سعر بيع ربع الذهب 602 ليرة وأوقية الذهب 1686 دولارًا للواحدة.