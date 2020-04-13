اليوم السابع
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ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران لـ 4585

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:31 ص
ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران لـ 4585 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الاثنين، على تويتر إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303.

وكتب علي رضا وهاب زاده المستشار في وزارة الصحة على تويتر يقول "لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي إن 3877 من المصابين بالمرض في حالة حرجة.

وكان قد كشف نائب وزير الصحة الإيرانى، ايرج حريرجى أن الفقراء فى إيران يشكلون النسبة الأعلى، فى وفيات كورونا فى البلاد.

وبحسب صحيفة افتاب يزد، قال حريرجي المتعافى من كورونا المستجد (كوفيد 19) : تشير الدلائل إلى أن وفيات الفيروس أعلى بين الفقراء، وذلك بسبب أنهم قليلا ما يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مشيرا إلى أن أثره الاقتصادى أكبر على الفقراء مقارنة بالأغنياء".

وقال حريرجي، المعرضون لفقدان أعمالهم ويعملون بآخر يومى سيقع عليهم الضرر الأكبر جراء الوضع الراهن، والحكومة تتصدى لهذه المعضلة، زادت القيود علينا بسبب انخفاض أسعار النفط، وهنا يبرز دور الشعب والجمعيات الخيرية".

 


كورونا

ايران

فيروس كورونا

وفيات كورونا

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