ارتفاع إجمالى وفيات كورونا فى هولندا إلى 2823 حالة

رويترز

قالت السلطات الصحية الهولندية اليوم الإثنين، إن عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في هولندا زاد 86 شخصا إلى 2823.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض ارتفع 964 حالة إلى 26551 مصابا.

وكان قد كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا حتى يوم الأحد الموافق 12 أبريل بلغت 1696588 إصابة، ووفاة 105952 حالة وفاة، على مستوى العالم.

ووصل الفيروس إلى 213 دولة، أما على مستوى الشرق الأوسط فبلغ اجمالى الحالات المؤكدة 98699 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا، أما إجمالى الوفيات فبلغ 5077 ألفا، وإجمالى عدد المتعافين 49018 شخصا.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أعلن أنه في الأسبوع الماضي، شهدنا تباطؤًا في بعض البلدان الأكثر تضرراً في أوروبا، مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.