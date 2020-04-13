اتحاد الغرف بالإمارات يعيد النظر بعلاقاته مع الدول الرافضة لاستقبال رعاياها

وكالات

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، محمد ثانى مرشد الرميثى، أن اتحاد الغرف سيعيد النظر بعلاقاته مع الدول التى ترفض استقبال رعاياها من العاملين فى القطاع الخاص بالإمارات، ممن أخذوا إجازاتهم، ويريدون العودة إلى بلدانهم، مشدداً على أهمية أن تكون هذه الدول أكثر مرونة في التعامل مع رعاياها، إلى جانب أن تحافظ على المزايا والمكتسبات التى حققتها بفضل علاقاتها مع القطاع الخاص الإماراتي، ومواصلة هذا التعاون بما يحقق مصلحة جميع الأطراف في المستقبل.

ونقلت صحيفة الرؤية عن الرميثى، قوله، إن اتحاد الغرف بالدولة يقف إلى جانب وزارة الموارد البشرية، والتوطين في الخيارات التي تدرسها، والتي تتضمن إعادة شكل التعاون والعلاقة في العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل، أو الحصول على إجازة مبكرة، في ظل الظروف الراهنة.