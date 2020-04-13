اليوم السابع
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إنقاذ طالب من الغرق بعد سقوطه فى نهر النيل أثناء التقاط سيلفى

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:22 ص
إنقاذ طالب من الغرق بعد سقوطه فى نهر النيل أثناء التقاط سيلفى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج سقوط طالب يبلغ من العمر 23 عاما مياه نهر النيل من أعلى كوبرى أخميم أثناء قيامه بالتقاط صورة سلفى، إلا أن السلفى لم يكتمل واختل توازن الطالب وسقط بالمياه، لكن العناية الإلهية أنقذته وتم انتشاله على قيد الحياة.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج من إنقاذ طالب من الغرق سقط بنهر النيل أثناء التقاط صورة سلفى من أعلى سور الكوبرى بدائرة قسم ثان سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بسقوط شخص بنهر النيل من أعلى كوبرى أخميم دائرة القسم، وتم إنقاذه بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى المتمركزة بالنيل.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة الحماية المدنية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس وحدة مباحث القسم بسقوط شخص بنهر النيل من أعلى كوبرى أخميم دائرة القسم، حيث تبين سقوط المدعو "أحمد.ع.م.ع" 23 سنة طالب ويقيم بناحية البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام وتم إنقاذه بمعرفة قوات الإنقاذ البرى "دون حدوث إصابات"، وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بالتقاط صورة سلفى بهاتفه المحمول من أعلى سور الكوبرى اختل توازنه وسقط بالنهر ونفى الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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