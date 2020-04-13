اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 12:22 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل 316 إصابة بكورونا و26 وفاة

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:22 ص
إندونيسيا تسجل 316 إصابة بكورونا و26 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4557.

وأضاف أن هناك 26 وفاة أخرى مرتبطة بالمرض ليصل إجمالي من راحوا ضحيته هناك إلى 399.

وكانت قد قالت وزيرة المالية فى إندونيسيا، إن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هى الأطول أجلا لدولة آسيوية بالدولار إذ تستحق بعد 50 عاما، وذلك لمساعدة الحكومة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جرت الصفقة فى الولايات المتحدة وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف و30 عاما ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة مع شريحة لأجل خمسين عاما بمليار دولار.
 
ووفقا لمذكرة شروط اطلعت عليها رويترز، يعد ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق فى إندونيسيا وستستخدم حصيلته فى أوجه من بينها "تمويل جهود الإغاثة والتعافى من كوفيد-19".
 

اندونيسيا

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فيروس كورونا

اصابات كورونا

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