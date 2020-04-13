إعدام 14 طن أغذية فاسدة وتحرير 1124 مخالفة فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية شنت حملات مكبرة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، خلال شهر مارس.

وأسفرت عن ضبط 10 أطنان و800 كجم أغذية مختلفة لسوء التخزين، كما تم إعدام 14 طنا و222 كجم أغذية عبارة عن "خضروات، فواكهة، أسماك، مشروبات "لتغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 3316 عينة من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للإستهلاك الآدمى، وتم تحرير 1124 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 156 منشأة غذائية مخالفة، لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات، ووجود خطر داهم علي صحة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين فضلا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة فى إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائيه للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالف منها واتخاذ اللازم قانونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.