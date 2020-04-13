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إسبانيا ترفع القيود المفروضة على أنشطة اقتصادية غير أساسية وسط مخاوف من كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:14 م
إسبانيا ترفع القيود المفروضة على أنشطة اقتصادية غير أساسية وسط مخاوف من كورونا رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتشيز
كتبت فاطمة شوقى

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رفعت إسبانيا القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية، ما سبب حالة من الجدل بسبب الخوف من انعاش خطر فيروس كورونا، وانتشار الوباء مجددا.

وقالت صحيفة "لابناجورديا" الإسبانية إن بعد قرار الحكومة الإسبانية برفع القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية سيعود مئات الالاف من العمال إلى عملهم، مما تسبب حالة من الجدل بين السياسيين والنقابات والعلماء فى إسبانيا، بسبب مخاطر العودة إلى انتشار الوباء بسبب زيادة الحركة.

وأصدرت الحكومة في 30 مارس قرارًا بوقف جميع الأنشطة غير الضرورية ، مما يعني شللًا شبه كامل للاقتصاد ، وهو إجراء متطرف واستثنائي ، ولكن أصر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز أمس الأحد، لإعادة بعض الأنشطة فى البلاد، مشددا أن هذا لا يعنى تخفيف إجراءات العزل الذى صدرت فى 14 مارس، وأن البلاد لا تدخل المرحلة المناسبة لتخفيف الاجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه  من الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ، قام العديد من ضباط الشرطة وأفراد الحماية المدنية بتوزيع أقنعة فى محاول النقل الرئيسية من محطات القطار والمترو وفى المدن الكبيرة، ووزعت الحكومة 10 مليون قناع فى جميع أنحاء إسبانيا وطالبت بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة.

بالإضافة إلى ذلك ، يراقب ضباط الشرطة أن القطارات والحافلات لا تتجاوز عدد الركاب حتى يتمكنوا من الحفاظ على هذا الفصل، كما تم اتخاذ تدابير عن بعد للعمل فى الشركات، ويحظر نشاط البناء إذا تم العمل فى المبانى المأهولة بالفعل لتجنب الاتصال بين العمال والجيران.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 169496 حالة، ووكانت كشفت أمس عن تسجيل 619 وفاة جديدة بالفيروس و4167 إصابة خلال 24 ساعة.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 من 15843 أمس الأول، أى بمقدار 510 حالات وفاة خلال 24 ساعة، وتدرس الحكومة الإسبانية مد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إلى 10 مايو القادم، وكان البرلمان الإسبانى وافق الخميس بأغلبية ساحقة، على استمرار طوارئ كورونا فى البلاد، حتى 26 أبريل.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعانى من أزمة سياسية فى ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية مع الحكومة فى ظل أزمة كورونا.

وتجاوز عدد الوفيات في إسبانيا إلى أكثر من 15 ألف حالة، بعدما تفشى فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية، وعلى الرغم من وجود 15238 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، فقد تباطأ عدد الوفيات اليومي بعد زيادات أقل في اليومين السابقين.

 


اسبانيا

فيروس كورونا

كورونا

وباء

الحكومة الاسبانية

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